Флорида закинула 6 шайб Едмонтону, Даллас здолав Вашингтон у регулярному чемпіонаті НХЛ
НХЛ
У ніч на 17 грудня відбулося 3 матчі Національної хокейної ліги сезону-2024/25.
Даллас вдома обіграв Вашингтон із рахунком 3:1. Ванкувер на власній арені з ідентичним рахунком був сильніша за Колорадо.
Також відбувся ремейк фіналу минулого року. Флорида була сильніша за Едмонтон, хоч Ойлерз і закинули шість шайб, але "пантери" в нападі грали ще результативніше.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
17 грудня
Даллас – Вашингтон – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Едмонтон – Флорида – 5:6 (1:2, 3:1, 1:3)
Ванкувер – Колорадо – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Нагадаємо, раніше відбулося 5 поєдинків НХЛ. Результати матчів ТУТ.