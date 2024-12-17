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Флорида закинула 6 шайб Едмонтону, Даллас здолав Вашингтон у регулярному чемпіонаті НХЛ

Руслан Травкін — 17 грудня 2024, 08:58
Флорида закинула 6 шайб Едмонтону, Даллас здолав Вашингтон у регулярному чемпіонаті НХЛ
НХЛ

У ніч на 17 грудня відбулося 3 матчі Національної хокейної ліги сезону-2024/25.

Даллас вдома обіграв Вашингтон із рахунком 3:1. Ванкувер на власній арені з ідентичним рахунком був сильніша за Колорадо.

Також відбувся ремейк фіналу минулого року. Флорида була сильніша за Едмонтон, хоч Ойлерз і закинули шість шайб, але "пантери" в нападі грали ще результативніше.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
17 грудня

Даллас – Вашингтон – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Едмонтон – Флорида – 5:6 (1:2, 3:1, 1:3)

Ванкувер – Колорадо – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Нагадаємо, раніше відбулося 5 поєдинків НХЛ. Результати матчів ТУТ.

НХЛ результати матчів хокей Едмонтон Ойлерз Флорида Пантерз

Едмонтон Ойлерз

Сент-Луїс дотис Калгарі, Флорида в грі з 12 шайбами здолала Філадельфію в регулярному чемпіонаті НХЛ
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