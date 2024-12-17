Флорида закинула 6 шайб Едмонтону, Даллас здолав Вашингтон у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на 17 грудня відбулося 3 матчі Національної хокейної ліги сезону-2024/25.

Даллас вдома обіграв Вашингтон із рахунком 3:1. Ванкувер на власній арені з ідентичним рахунком був сильніша за Колорадо.

Також відбувся ремейк фіналу минулого року. Флорида була сильніша за Едмонтон, хоч Ойлерз і закинули шість шайб, але "пантери" в нападі грали ще результативніше.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

17 грудня

Даллас – Вашингтон – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Едмонтон – Флорида – 5:6 (1:2, 3:1, 1:3)

Ванкувер – Колорадо – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Нагадаємо, раніше відбулося 5 поєдинків НХЛ. Результати матчів ТУТ.