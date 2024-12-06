Чотири поразки поспіль та останнє місце: клуб НХЛ звільнив тренера
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Керівництво Чикаго Блекгокс відправило у відставку фахівця Люка Річардсона.
Про це повідомила клубна пресслужба.
Причиною стали незадовільні результати клубу. В останніх чотирьох матчах були поразки. Загалом за 26 поєдинків набрано лише 18 очок, що є найгіршим показником серед усіх команд ліги.
55-річний канадець очолив Чикаго влітку 2022. Для нього це перший досвід роботи головним тренером на рівні НХЛ. Блекгокс у попередні два сезони не змогли здобути путівку до плейоф.
Річардсон був професійним хокеїстом, який зіграв 1 417 матчів за клуби НХЛ. У складі збірної Канади став чемпіоном світу 1994.
Нагадаємо, два хокеїсти молодіжної збірної України вирішили завершити кар'єру.