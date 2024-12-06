Чотири поразки поспіль та останнє місце: клуб НХЛ звільнив тренера

Керівництво Чикаго Блекгокс відправило у відставку фахівця Люка Річардсона.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Причиною стали незадовільні результати клубу. В останніх чотирьох матчах були поразки. Загалом за 26 поєдинків набрано лише 18 очок, що є найгіршим показником серед усіх команд ліги.

55-річний канадець очолив Чикаго влітку 2022. Для нього це перший досвід роботи головним тренером на рівні НХЛ. Блекгокс у попередні два сезони не змогли здобути путівку до плейоф.

Річардсон був професійним хокеїстом, який зіграв 1 417 матчів за клуби НХЛ. У складі збірної Канади став чемпіоном світу 1994.

Thank you, Luke. We wish you and your family all the best in the future. pic.twitter.com/0dFOEZHCmn — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) December 5, 2024

Нагадаємо, два хокеїсти молодіжної збірної України вирішили завершити кар'єру.