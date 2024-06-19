Мак-Девід переписує історію та наближається до Грецького

Нападник клубу НХЛ Едмонтон Ойлерз Коннор набрав 42 (8+34) очки у 23 матчах поточного плей-оф Кубку Стенлі.

Як наслідок, 27-річний канадський нападник вийшов на третє місце в історії за результативними діями в одному плей-оф. Більше набирали лише легендарні Вейн Грецький (43 — 1987/88, 47 — 1984/85) і Маріо Лем'є (44 — 1990/91).

Загалом у 83 матчах плей-оф Мак-Девід закинув 37 шайб і віддав 79 результативних передач.

Едмонтон переміг на виїзді Флориду, на рахунку Мак-Девіда 2+1, в 5 матчі фінальної серії та скоротив рахунок у фінальній серії — 2:3.

Наступна гра відбудеться 22 червня на льоду "нафтовиків".