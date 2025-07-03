Вперше з 2014 року: гравці НХЛ зіграють на Олімпійських іграх-2026

Гравці Національної хокейної ліги зможуть зіграти на Зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні.

Про це повідомляє IIHF.

У середу, 2 липня, у штаб-квартирі Міжнародної федерації хокею відбулася зустріч представників НХЛ, Асоціації гравців НХЛ, а також Міжнародного олімпійського комітету. За результатами якої було підписано угоду про допуск хокеїстів НХЛ до участі в зимовій Олімпіаді-2026.

"Це великий день для міжнародного хокею і для мільйонів фанатів по всьому світу. Повернення найкращих хокеїстів світу на Олімпіаду 2026 року — це величезний крок уперед для нашого виду спорту", – сказав президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардіф.

Таким чином, гравці НХЛ зіграють на Олімпіаді вперше з 2014 року.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет підтримав рішення IIHF щодо недопуску збірної Росії з хокею на Олімпіаду-2026. Замінить росіян національна команда Франції.

Чинним чемпіоном Олімпійських ігор є збірна Фінляндії. У фінальному матчі Ігор-2022 у Пекіні (Китай) фінська команда обіграла росіян з рахунком 2:1.