Гашек прокоментував жахливий обстріл Одеси росіянами

Всесвітньовідомий ексхокеїст Домінік Гашек висловився про масований обстріл Одеси російськими військами, внаслідок якого постраждали цивільні люди.

Чех зробив заяву у своїх соцмережах.

"Минулої ночі російські ракети знову атакували цивільні цілі в Одесі, Україна. Винні у цих жахливих злочинах, на чолі з Путіним, мають постати перед судом у Гаазі", – написав Гашек.

Russian missiles attacked civilian targets in Odessa, Ukraine, again last night. Those responsible for these terrible crimes, led by Putin, must face trial in The Hague.

pic.twitter.com/rGtYsC02ME — Dominik Hasek (@hasek_dominik) June 20, 2025

За даними Української правди, в Одесі минулої ночі зафіксовано 10 влучань. Внаслідок атаки загинула одна людина, а серед 14 постраждалих є троє рятувальників.

59-річний голкіпер виступав за клуби НХЛ з 1990 до 2008 року. У 2002 та 2008 році, граючи за Детройт, став володарем Кубку Стенлі. У складі збірної Чехії ставав переможцем Олімпійських ігор у Нагано.

Раніше Гашек емоційно відреагував на депортацію та викрадення Росією українських дітей.