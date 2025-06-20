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Гашек прокоментував жахливий обстріл Одеси росіянами

Володимир Максименко — 20 червня 2025, 14:13
Гашек прокоментував жахливий обстріл Одеси росіянами
Домінік Гашек
ФХУ

Всесвітньовідомий ексхокеїст Домінік Гашек висловився про масований обстріл Одеси російськими військами, внаслідок якого постраждали цивільні люди.

Чех зробив заяву у своїх соцмережах.

"Минулої ночі російські ракети знову атакували цивільні цілі в Одесі, Україна. Винні у цих жахливих злочинах, на чолі з Путіним, мають постати перед судом у Гаазі", – написав Гашек.

За даними Української правди, в Одесі минулої ночі зафіксовано 10 влучань. Внаслідок атаки загинула одна людина, а серед 14 постраждалих є троє рятувальників.

59-річний голкіпер виступав за клуби НХЛ з 1990 до 2008 року. У 2002 та 2008 році, граючи за Детройт, став володарем Кубку Стенлі. У складі збірної Чехії ставав переможцем Олімпійських ігор у Нагано.

Раніше Гашек емоційно відреагував на депортацію та викрадення Росією українських дітей.

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