Дворазовий чемпіон світу: У нинішній ситуації РФ навіть близько не має можливості потрапити на Олімпіаду

Колишній голкіпер збірних СРСР та Латвії Артурс Ірбе, який зараз працює в тренерському штабі національної команди своєї країни, хоче, щоб Росія заплатила за свою агресію в Україні, перш ніж буде знову допущена до міжнародних спортивних змагань.

Про це він сказав у коментарі фінському виданню Iltalehti.fi.

" Вони повинні заплатити за скоєне, перш ніж зможуть повернутися до міжнародних подій", – сказав він.

Колишній хокеїст також додав, що розуміє, що його бажання має трохи мрійливий характер, але він не хотів би, щоб збірну Росії повертали на міжнародний рівень.

"Реальна політика в реальному світі, звичайно, працює трохи інакше. Я розумію, що говорю про світ мрій. У нинішній ситуації Росія навіть близько не має можливості потрапити на Чемпіонат світу чи Олімпіаду. Сподіваюся, що багато інших думають так само, бо у світі має бути порядок. Ми живемо у XXI столітті, а не в Середньовіччі", – додав тренер збірної Латвії.

Також колишній воротар низки клубів НХЛ висловив подяку експрезиденту США Рональду Рейгану та колишній прем'єрці Великої Британії Маргарет Тетчер, що вони зуміли зруйнувати "залізну завісу" в СРСР.

"Михайло Горбачов започаткував нову тенденцію, була перебудова, і деякі гравці поїхали за кордон, але це не було поширеним явищем. Що було б якби цього не сталося? Я не знаю. Я безумовно вдячний Рональду Рейгану та Маргарет Тетчер за їхню роботу та за те, що вони повалили "залізну завісу". Вони дали голос меншим країнам", – заявив Артурс.

59-річний хокеїст є вихованцем Динамо Рига. У складі цієї команди здобував "срібло" чемпіонату СРСР сезону-1987/88. У складі збірної Радянського союзу двічі (1989, 1990) ставав чемпіоном світу. Підтримував бажання Латвії здобути незалежність.

З 1991 до 2004 року виступав за Сан-Хосе, Даллас, Кароліну та Ванкувер у НХЛ. У 1994 та 1999 році обирався на Матч зірок Національної хокейної ліги.

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