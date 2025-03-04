Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Дворазовий чемпіон світу та переможець ОІ-2022 оголосив, що завершить кар'єру в кінці сезону

Руслан Травкін — 4 березня 2025, 12:17
Дворазовий чемпіон світу та переможець ОІ-2022 оголосив, що завершить кар'єру в кінці сезону
Марко Анттіла
Instagram

Легенда фінського хокею Марко Анттіла оголосив, що в кінці сезону-2024/25 завершить кар'єру.

Про це повідомляє Mtvuutiset.fi.

"Так, є справжнє відчуття, що це остання весна та сезон. Після завершення сезону я завершу кар'єру", – заявив він.

Марко був капітаном збірної на кількох чемпіонатах світу. Разом зі збірною Фінляндії вигравав чемпіонат світу 2019 та 2022 років.

Стали тріумфальними для нього і виступи на Олімпійських іграх 2022. За турнір він закинув 2 шайби і віддав 3 асисти, а фіни виграли золото.

Анттіла ніколи не грав за клуби НХЛ. Більшу частину кар'єри він провів на батьківщині, а з 2013 до 2016 рік грав за шведський Еребру. У травні йому виповниться 40 років.

Нагадаємо, зірка жіночого футболу Юкі Нагасато вирішила завершити кар'єру в 37-річному віці.

Завершення кар'єри Олімпійські ігри хокей

Завершення кар'єри

Чемпіонка світу з футболу та срібна призерка ОІ оголосила про завершення кар'єри
Відразу три легендарні ірландські регбісти завершать кар'єру в збірній після Кубку шести націй
Шестиразова чемпіонка Олімпійських ігор з баскетболу завершила кар'єру
Дворазовий чемпіон світу з регбі завершив кар'єру через серйозну травму шиї
Бронзовий призер чемпіонату світу натякнув на завершення кар'єри після Олімпійських ігор

Останні новини