Дворазовий чемпіон світу та переможець ОІ-2022 оголосив, що завершить кар'єру в кінці сезону

Легенда фінського хокею Марко Анттіла оголосив, що в кінці сезону-2024/25 завершить кар'єру.

Про це повідомляє Mtvuutiset.fi.

"Так, є справжнє відчуття, що це остання весна та сезон. Після завершення сезону я завершу кар'єру", – заявив він.

Марко був капітаном збірної на кількох чемпіонатах світу. Разом зі збірною Фінляндії вигравав чемпіонат світу 2019 та 2022 років.

Стали тріумфальними для нього і виступи на Олімпійських іграх 2022. За турнір він закинув 2 шайби і віддав 3 асисти, а фіни виграли золото.

Анттіла ніколи не грав за клуби НХЛ. Більшу частину кар'єри він провів на батьківщині, а з 2013 до 2016 рік грав за шведський Еребру. У травні йому виповниться 40 років.

Нагадаємо, зірка жіночого футболу Юкі Нагасато вирішила завершити кар'єру в 37-річному віці.