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Чемпіонка світу з футболу та срібна призерка ОІ оголосила про завершення кар'єри

Руслан Травкін — 4 березня 2025, 11:53
Чемпіонка світу з футболу та срібна призерка ОІ оголосила про завершення кар'єри
Юкі Нагасато
Instagram

Легендарна японська футболістка Юкі Нагасато вирішила завершити кар'єру в 37-річному віці.

Про це вона повідомила на сторінці в Instagram.

У 2011 році вона допомогла збірній своєї країни виграти ЧС-2011. Для Японії це була перша, і поки що єдина, перемога на чемпіонаті світу.

Також японки дійшли до фіналу ЧС-2015, але там була поразка від збірної США з рахунком 2:5. Нагасато ставала фіналісткою Олімпійських ігор 2012. Кривдниками Японії у грі за золото також були американки (2:1).

Загалом Юкі відіграла за національну збірну 132 матчі і забила 58 голів.

На клубному рівні футболістка виступала за Ніппон, Турбіна Потсдам, Челсі, Вольфсбург, Франкфурт, Чикаго Ред Стар, Брісбен, Луїсвілл та Х'юстон.

Нагадаємо, один із найкращих бомбардирів АПЛ-2014/15 Саїдо Бераїно став гравцем скромного словенського клубу.

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