Тризуб зустрінеться зі Штормом у фіналі Кубку України

Сьогодні, 29 вересня, відбудеться фінальний матч Кубку України з хокею.

Київський Тризуб зустрінеться з одеським Штормом у вирішальному поєдинку. Для обох команд вихід у фінал турніру – це історичне досягнення.

Вперше Кубок України з хокею пройшов у 2007 році, тоді його володарем став київський Сокіл. Другий розіграш відбувся після 14-річної перерви. Кияни знову здобули тріумф у фінальному поєдинку.

У 2023 році трофей завоював Кременчук. Отже, у 2024 році Кубок гарантовано отримає нового власника.

Кубок України – хокей

Фінал, 29 вересня

14:00 Шторм Одеса – Тризуб Київ

Нагадаємо, напередодні Тризуб у півфіналі знищив Дніпро, а Шторм сенсаційно обіграв чинного володаря трофея – Кременчук.