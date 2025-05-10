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Вінніпег розгромив Даллас, Торонто в овертаймі поступився Флориді на Кубку Стенлі

Володимир Максименко — 10 травня 2025, 08:05
Вінніпег розгромив Даллас, Торонто в овертаймі поступився Флориді на Кубку Стенлі
NHL

У ніч з 9 на 10 травня відбулось два поєдинки в межах 1/4 фіналу плейоф Національної хокейної ліги.

Вінніпег впевнено розгромив Даллас та зрівняв рахунок у серії. В іншому матчі Флорида в овертаймі дотисла Торонто та вирвалась вперед у протистоянні.

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі
1/4 фіналу, 10 травня

Флорида – Торонто 5:4 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0)

Вінніпег – Даллас 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Нагадаємо, що напередодні розпочався чемпіонат світу з хокею, де США та Швеція стартували з розгромних перемог.

Вінніпег Кубок Стенлі НХЛ Торонто Даллас Старз Флорида Пантерз

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