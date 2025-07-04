Колишній головний тренер збірної України очолив московський Юнісон

Білоруський тренер Сергій Вітер, який у минулому тренував збірну України, очолив російський хокейний клуб Юнісон-Москва.

Про це інформує пресслужба команди.

Про деталі контракту між наставником та колективом не повідомляється.

Зауважимо, що Вітер очолював збірну України у сезоні-2019/20. Після того працював у ХК Маріуполь з однойменного міста. Також він був помічником головного тренера національної команди у 2013-2014 роках.

Але найбільше часу фахівець провів у ХК Донбас. З 2010 року працював помічником головного тренера і спортивним директором. Також двічі очолював клуб: 2017-2018 роки та 2018-2020 (була перерва у кілька місяців).

Нагадаємо, раніше польський хокейний клуб Полонія Битом оголосив про підписання киянина з російським паспортом Павла Падакіна.

До цього Полонія оголосила про підписання контракту з голкіпером збірної України Богданом Дьяченком. Також команду підсилив захисник "синьо-жовтих" Гліб Варава.