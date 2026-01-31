Українська правда
Володимир Максименко — 31 січня 2026, 08:50
Коламбус переграв Чикаго в матчі НХЛ

У ніч з 30 на 31 січня відбувся єдиний матч ігрового вечора у межах Національної хокейної ліги. 

Коламбус завдяки хет-трику Койла спокійно переграв Чикаго, здобувши свою четверту перемогу поспіль. Зауважимо, для Блекхокс ця поразка – п'ята поспіль.

НХЛ – регулярний чемпіонат
31 січня

Чикаго – Коламбус 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

На вечір 31 грудня запланована ще низка матчів, зокрема Філадельфія зіграє з Лос-Анджелесом, а Флорида прийматиме Вінніпег.

Напередодні Юта поступилась Кароліні, а Монреаль розгромив Колорадо.

