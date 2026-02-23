Київ Кепіталз обіграв Мого в регулярному чемпіонаті Балтійської ліги

У понеділок, 23 лютого, срібний призер минулого сезону чемпіонату України Київ Кепіталз провів черговий матч у Балтійській лізі, в якому переміг латвійський Мого/РСУ.

Зустріч завершилась з рахунком 5:3.

Кияни вийшли вперед в середині першого періоду. Андрейків зблизився з воротами та потужним кидком пробив голкіпера суперників.

Друга 20-хвилинка пройшла за активності Мого, гравця якого змогли зрівняти рахунок. Проте кияни майже одразу відповіли своєю шайбою та згодом ще раз збільшили перевагу. Втім, на другу перерву команди пішли за мінімальної Кепіталз, які пропустили гол у меншості.

У третьому періоді столичні хокеїсти повернули перевагу у дві шайби та у підсумку довели гру до перемоги.

Завдяки цьому успіху українська команда набрала 57 балів й посідає друге місце в турнірній таблиці. Відстань від Лієпаї, яка йде першою, складає одне очко, проте у киян одна гра у запасі.

Хокей – Балтійська ліга

Регулярний чемпіонат, 23 лютого

Київ Кепіталз (Україна) – Мого/РСУ (Латвія) 5:3 (1:0; 2:2; 2:1)

Шайби: 1:0 – Андрейків (Янсонс, Новіковс), 08:15; 1:1 – Бішкінс (Фененко, Мейя), 25:49; 2:1 – Кривоножкін (Гончаренко, Царковський), 26:06; 3:1 – Ковальчук (Ципрусс, Янсонс), 27:09; 3:2 – Желубовскіс (Зієміньш, Якобсонс, – більшість), 37:36; 4:2 – Фурса (Карсумс, – більшість), 52:56; 4:3 – Фененко (Бішкінс, Бічевскіс), 55:55; 5:3 – Ципрусс, 57:55.

Напередодні Київ Кепіталз підсилився нападником з чемпіонату Польщі, який є кандидатом до збірної України.