Легенда Кароліни повторив рекорд, який в НХЛ вдавався лише Ягру

Капітан клубу Національної хокейної ліги Кароліна Гаррікейнз Джордан Стаал оформив хеттрик у грі проти Торонто. Це дозволило йому повторити досягнення Яромира Ягра – лише ці двоє хокеїстів закидали три шайби в матчі НХЛ у віці 18 та молодше та 36 років і старше.

Кароліна обіграла Мейпл Лифс з рахунком 6:3.

CAPTAIN CAROLINA 🌪️



Jordan Staal, with a big game on Thursday night, collects his fourth career hat trick!



Hat Trick Challenge presented by @AstraZenecaUS pic.twitter.com/JgArHfadHz — NHL (@NHL) January 10, 2025

Jordan Staal of the @Canes joins Jaromir Jagr as the only players in NHL history to have a hat trick at 18 or younger and at 36 or older. pic.twitter.com/4JE93tALEi — OptaSTATS (@OptaSTATS) January 10, 2025

Зазначимо, що для Джордана це загалом четвертий хеттрик за кар'єру в найсильнішій хокейній лізі світу. Він відіграв 1268 поєдинків.

Канадцю 36 виповнилося у вересні минулого року. За "ураганів" він грає з 2012 року.

Перші шість років кар'єри Стаал виступав за Піттсбург. У складі "пінгвінів" форвард виграв Кубок Стенлі сезону-2008/09. У складі збірної Канади ставав чемпіоном світу 2007 року.

Нагадаємо, нещодавно Ягр оновив свій рекорд найвіковішого хокеїста, який відзначався шайбою у професійній лізі.