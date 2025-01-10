Легенда Кароліни повторив рекорд, який в НХЛ вдавався лише Ягру
Капітан клубу Національної хокейної ліги Кароліна Гаррікейнз Джордан Стаал оформив хеттрик у грі проти Торонто. Це дозволило йому повторити досягнення Яромира Ягра – лише ці двоє хокеїстів закидали три шайби в матчі НХЛ у віці 18 та молодше та 36 років і старше.
Кароліна обіграла Мейпл Лифс з рахунком 6:3.
Зазначимо, що для Джордана це загалом четвертий хеттрик за кар'єру в найсильнішій хокейній лізі світу. Він відіграв 1268 поєдинків.
Канадцю 36 виповнилося у вересні минулого року. За "ураганів" він грає з 2012 року.
Перші шість років кар'єри Стаал виступав за Піттсбург. У складі "пінгвінів" форвард виграв Кубок Стенлі сезону-2008/09. У складі збірної Канади ставав чемпіоном світу 2007 року.
Нагадаємо, нещодавно Ягр оновив свій рекорд найвіковішого хокеїста, який відзначався шайбою у професійній лізі.