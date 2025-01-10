Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Легенда Кароліни повторив рекорд, який в НХЛ вдавався лише Ягру

Руслан Травкін — 10 січня 2025, 05:55
Легенда Кароліни повторив рекорд, який в НХЛ вдавався лише Ягру
Джордан Стаал
x.com/Canes

Капітан клубу Національної хокейної ліги Кароліна Гаррікейнз Джордан Стаал оформив хеттрик у грі проти Торонто. Це дозволило йому повторити досягнення Яромира Ягра – лише ці двоє хокеїстів закидали три шайби в матчі НХЛ у віці 18 та молодше та 36 років і старше.

Кароліна обіграла Мейпл Лифс з рахунком 6:3.

Зазначимо, що для Джордана це загалом четвертий хеттрик за кар'єру в найсильнішій хокейній лізі світу. Він відіграв 1268 поєдинків.

Канадцю 36 виповнилося у вересні минулого року. За "ураганів" він грає з 2012 року.

Перші шість років кар'єри Стаал виступав за Піттсбург. У складі "пінгвінів" форвард виграв Кубок Стенлі сезону-2008/09. У складі збірної Канади ставав чемпіоном світу 2007 року.

Нагадаємо, нещодавно Ягр оновив свій рекорд найвіковішого хокеїста, який відзначався шайбою у професійній лізі.

Кароліна НХЛ Рекорд рекорди Яромир Ягр хокей

НХЛ

Матч Лос-Анджелеса перенесли через лісові пожежі, Вашингтон дотис Ванкувер у регулярному чемпіонаті НХЛ
Детройт, Даллас та Калгарі перемогли в овертаймі, Едмонтон завдав Бостону п'ятої поразки поспіль: результати НХЛ
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Монреаль в овертаймі здолав Ванкувер, Колорадо обіграв Флориду в регулярному чемпіонаті НХЛ
Торонто переміг Філадельфію, Піттсбург поступився Кароліні в регулярному чемпіонаті НХЛ

Останні новини