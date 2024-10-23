Чинний володар Кубка Стенлі продовжив контракт із головним тренером

Флорида Пантерз, яка минулого сезону виграла Кубок Стенлі, оголосила про продовження контракт із наставником Полом Морісом.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Нова угода розрахована на декілька сезонів, але деталі не уточнюються.

57-річний фахівець очолив клуб влітку 2022 року. Під його керівництвом "пантери" у перший сезон дійшли до фіналу, але поступилися Вегасу, а цією весною таки зуміли здобути вперше для себе головний трофей Національної хокейної ліги.

Моріс має великий досвід роботи в НХЛ. Він почав тренувати ще в середині 90-х. Працював із Хартфордом, Кароліною, Торонто та Віннпегом.

Загалом провів 1848 матчів. У сезоні 2001/02 виводив до фіналу Кубка Стенлі Кароліну, але тоді Харрікейнс програли Детройту.