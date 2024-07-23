ФХУ заявила про відбиття спроби захоплення організації

Федерація хокею України заявила про відбиття спроби рейдерського захоплення організації.

Про це йдеться в заяві організації.

"Федерація хокею України відбила спробу рейдерського захоплення організації з боку осіб, які в незаконний спосіб намагалися зареєструвати зміни до керівних органів Федерації. Заяву щодо вчинення правопорушень було надано правоохоронним органам. На підставі вчинення злочинних дій відкрито кримінальне провадження проти осіб, що намагалися підробити документи. Усі публічні заяви з боку цих осіб додані до матеріалів кримінального провадження", — йдеться в заяві.

Найближчим часом ФХУ оприлюднить осіб, які намагалися здійснити захоплення організації.

Раніше президент ФХУ Георгій Зубко звернувся до Дисциплінарного комітету федерації з листом, в якому просив розглянути можливу антиукраїнську діяльність кількох членів організації. У зв'язку із чим дисциплінарний комітет вирішив тимчасово відсторонити зі збереженням місця в раді до завершення перевірки та винесення остаточного рішення 7 членів.