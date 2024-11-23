Кременчук здолав Шторм, перша перемога Дніпра у чемпіонаті України

У суботу, 23 листопада, відбулось два матчі чемпіонату України з хокею.

Херсонський Дніпро у Білій Церкві обіграв київську Крижинку з рахунком 7:4. Для дніпрян – це перша перемога у поточному розіграші чемпіонату України.

В іншому матчі дня Кременчук вдома завдав першої поразки у сезоні одеському Шторму. Зустріч завершилась з рахунком 6:3. Лідер господарів Віталій Лялька відзначився дублем, а Артем Целогородцев набрав 4 (1+3) бали за системою гол+пас

Попри поразку Шторм продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату з 17 балами в активі. Кременчук з 12 очками йде четвертим. Дніпро та Херсон посідають 5-те та 6-те місце.

Чемпіонат України з хокею

23 листопада

Дніпро Херсон – Крижинка 7:4 (2:1, 1:2, 4:1)

Кременчук – Шторм Одеса 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

Напередодні Сокіл здобув мінімальну перемогу над Київ Кепіталз.