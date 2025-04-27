Плейоф НХЛ: Оттава дотисла Торонто, Колорадо розгромив Даллас

У ніч з 26 на 27 квітня відбулось чотири матчі в межах плейоф Національної хокейної ліги.

Тампа-Бей розгромила Флориду та дещо вирівняла становище у серії, а Вегас, завдяки перемозі в овертаймі, взагалі зрівняв загальний рахунок.

Торонто не змогло вночі здобути вирішальну перемогу, поступившись Оттаві. Колорадо також впевнено здолало Даллас та нівелювало перевагу суперників.

НХЛ-2024/25 – плейоф

4-й матч, 27 квітня

Колорадо – Даллас 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) (2:2 в серії)

Оттава – Торонто 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) (1:3 в серії)

Міннесота – Вегас 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1) (2:2 в серії)

3-й матч

Флорида – Тампа-Бей 1:5 (1:1, 0:1, 0:3) (2:1 в серії)

Напередодні збірна України перемогою над Казахстаном завершила свої виступи на чемпіонаті світу-2025.