Дніпро зіграє з Київ Кепіталз, Шторм прийме Крижинку в чемпіонаті України

Сьогодні, 11 лютого, відбудеться два матчі чемпіонату України з хокею.

Київс Кепіталз завітає в гості до Дніпра, а Шторм Одеса прийматиме Крижинку.

Зазначимо, що Кеіталз продовжують перебувати на другому місці в турнірній таблиці, відстаючи від Сокола на 3 очки. Дніпро знаходиться на 5-й сходинці та навряд чи зможе поборотися за вихід у плейоф.

Крижинка є аутсайдером чемпіонату, не набравши жодного очка. Шторм Одеса наразі перебуває на 3 позиції та бореться з Кременчуком за трійку регулярного чемпіонату.

Чемпіонат України з хокею – регулярний чемпіонат

11 лютого

13:00 Дніпро – Київ Кепіталз

18:00 Шторм – Крижинка

Напередодні тренерський штаб юнацької збірної України U-17 з хокею визначився з остаточним складом на європейський юнацький фестиваль Бакуріані-2025, який пройде в Тбілісі (Грузія).