4 секунди і шайба у воротах: гравець Сіетла встановив рекорд НХЛ

Гравець Сіетла Брендон Монтур закинув переможну шайбу на 4 секунді овертайму у ворота Монреаля. Ця шайба стала найшвидшою за всю історію ліги в овертаймах, так і у будь-якому іншому періоді від початку.

Про це повідомила пресслужба НХЛ.

This was the fastest goal from the start of overtime and tied for the fastest from the start of ANY period in NHL HISTORY 😱😱😱 https://t.co/Kd15EgjsiB — NHL (@NHL) March 13, 2025

woke up thinking about this pic.twitter.com/1PQG0F8hSn — Seattle Kraken (@SeattleKraken) March 13, 2025

it only took Monty FOUR seconds, y'all pic.twitter.com/ZTIdFyq8qk — Seattle Kraken (@SeattleKraken) March 13, 2025

Попередній рекорд у 6 секунд належав відразу 6 гравцям: Матсу Сундіну (1995), Девіду Легуонду (2006), Олександру Овечкіну (2006), Андреасу Атанасіу (2018), Вільяму Нюландеру (2018) та Адріану Кемпе (202).

Нагадаємо, з усіма результатами матчів за 13 березня можна ознайомитися ТУТ.