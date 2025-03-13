4 секунди і шайба у воротах: гравець Сіетла встановив рекорд НХЛ
x.com/SeattleKraken
Гравець Сіетла Брендон Монтур закинув переможну шайбу на 4 секунді овертайму у ворота Монреаля. Ця шайба стала найшвидшою за всю історію ліги в овертаймах, так і у будь-якому іншому періоді від початку.
Про це повідомила пресслужба НХЛ.
Попередній рекорд у 6 секунд належав відразу 6 гравцям: Матсу Сундіну (1995), Девіду Легуонду (2006), Олександру Овечкіну (2006), Андреасу Атанасіу (2018), Вільяму Нюландеру (2018) та Адріану Кемпе (202).
Нагадаємо, з усіма результатами матчів за 13 березня можна ознайомитися ТУТ.