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4 секунди і шайба у воротах: гравець Сіетла встановив рекорд НХЛ

Руслан Травкін — 13 березня 2025, 23:44
4 секунди і шайба у воротах: гравець Сіетла встановив рекорд НХЛ
x.com/SeattleKraken

Гравець Сіетла Брендон Монтур закинув переможну шайбу на 4 секунді овертайму у ворота Монреаля. Ця шайба стала найшвидшою за всю історію ліги в овертаймах, так і у будь-якому іншому періоді від початку.

Про це повідомила пресслужба НХЛ.

Попередній рекорд у 6 секунд належав відразу 6 гравцям: Матсу Сундіну (1995), Девіду Легуонду (2006), Олександру Овечкіну (2006), Андреасу Атанасіу (2018), Вільяму Нюландеру (2018) та Адріану Кемпе (202).

Нагадаємо, з усіма результатами матчів за 13 березня можна ознайомитися ТУТ.

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