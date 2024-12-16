Мотор розгромив Ізмаїл, Одеса обіграла Донбас у 7 турі Суперліги
ФК Мотор
У межах 7 туру української Суперліги з гандболу відбулося 4 поєдинки.
Зокрема, лідер чемпіонату Мотор впевнено обіграв Ізмаїл. Також Одеса зуміла перемогти Донбас, а Карпати в близькій грі виявилися сильнішими за СКА-ШВСМ.
Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
7 тур, 13 грудня
ХНУ-ДЮСШ 1 – СКА-Львів 35:27
Ізмаїл – Мотор 14:52
Одеса – Донбас 29:27
Карпати Ужгород – СКА ШВСМ 27:26
Після чергового туру Суперліги Мотор залишився лідером, маючи дві гри в запасі над Одесою. Аутсайдером чемпіонату України є СКА-Львів, який досі не набрав жодного очка.
Турнірна таблиця Суперліги України-2024/2025 з гандболу:
- Мотор — 12 ігор / 36 очок
- Одеса — 14 / 36 очок
- СКА-ШВСМ — 14 / 24 очки
- Донбас — 12 / 23 очки
- Карпати — 14/ 18 очок
- Ізмаїл — 14 / 16 очок
- Хмельницький — 14/ 9 очок
- СКА-Львів — 14/ 0 очок
Нагадаємо, у попередньому турі Мотор закинув 52 голи у ворота СКА-Львів