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Мотор розгромив Ізмаїл, Одеса обіграла Донбас у 7 турі Суперліги

Станіслав Лисак — 16 грудня 2024, 21:44
Мотор розгромив Ізмаїл, Одеса обіграла Донбас у 7 турі Суперліги
ФК Мотор

У межах 7 туру української Суперліги з гандболу відбулося 4 поєдинки.

Зокрема, лідер чемпіонату Мотор впевнено обіграв Ізмаїл. Також Одеса зуміла перемогти Донбас, а Карпати в близькій грі виявилися сильнішими за СКА-ШВСМ.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
7 тур, 13 грудня

ХНУ-ДЮСШ 1 – СКА-Львів 35:27

Ізмаїл – Мотор 14:52

Одеса – Донбас 29:27

Карпати Ужгород – СКА ШВСМ 27:26

Після чергового туру Суперліги Мотор залишився лідером, маючи дві гри в запасі над Одесою. Аутсайдером чемпіонату України є СКА-Львів, який досі не набрав жодного очка.

Турнірна таблиця Суперліги України-2024/2025 з гандболу:

  1. Мотор — 12 ігор / 36 очок
  2. Одеса — 14 / 36 очок
  3. СКА-ШВСМ — 14 / 24 очки
  4. Донбас — 12 / 23 очки
  5. Карпати — 14/ 18 очок
  6. Ізмаїл — 14 / 16 очок
  7. Хмельницький — 14/ 9 очок
  8. СКА-Львів — 14/ 0 очок

Нагадаємо, у попередньому турі Мотор закинув 52 голи у ворота СКА-Львів

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