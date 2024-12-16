Мотор розгромив Ізмаїл, Одеса обіграла Донбас у 7 турі Суперліги

У межах 7 туру української Суперліги з гандболу відбулося 4 поєдинки.

Зокрема, лідер чемпіонату Мотор впевнено обіграв Ізмаїл. Також Одеса зуміла перемогти Донбас, а Карпати в близькій грі виявилися сильнішими за СКА-ШВСМ.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

7 тур, 13 грудня

ХНУ-ДЮСШ 1 – СКА-Львів 35:27

Ізмаїл – Мотор 14:52

Одеса – Донбас 29:27

Карпати Ужгород – СКА ШВСМ 27:26

Після чергового туру Суперліги Мотор залишився лідером, маючи дві гри в запасі над Одесою. Аутсайдером чемпіонату України є СКА-Львів, який досі не набрав жодного очка.

Турнірна таблиця Суперліги України-2024/2025 з гандболу:

Мотор — 12 ігор / 36 очок Одеса — 14 / 36 очок СКА-ШВСМ — 14 / 24 очки Донбас — 12 / 23 очки Карпати — 14/ 18 очок Ізмаїл — 14 / 16 очок Хмельницький — 14/ 9 очок СКА-Львів — 14/ 0 очок

Нагадаємо, у попередньому турі Мотор закинув 52 голи у ворота СКА-Львів