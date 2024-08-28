Померла відома українська гандболістка

У віці 34 років померла гандболістка збірної України Ірина Глібко.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Причиною смерті стало онкологічне захворювання, з яким спортсменка боролася впродовж останніх років.

Глібко виступала за збірну України з 2010 року, була капітанкою команди. Останні сім років гандболістка виступала у чемпіонаті Румунії, де стала чемпіонкою в 2014/2015, граючи за КСМ Бухарест.

Також спортсменка представляла Вилчу з 2017 року, а в 2019 з командою виграла місцевий чемпіонат. У сезоні 2022/2023 в Єврокубку у активі мала 72 голи та вийшла на друге місце в переліку найкращих бомбардирок Європейської ліги EHF сезону 2022/2023.

Нагадаємо, також нещодавно стало відомо, що українська гандболістка Вікторія Борщенко проходить лікування раку мозку.