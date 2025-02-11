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У 95-річному віці помер бронзовий призер Мельбурна-1956 у стрибках з жердиною

Руслан Травкін — 11 лютого 2025, 19:12
У 95-річному віці помер бронзовий призер Мельбурна-1956 у стрибках з жердиною
Георгіос Рубаніс
tanea.gr

Пішов з життя грецький легкоатлет Георгіос Рубаніс. Йому було 95 років.

Про це повідомляє Tanea.gr.

На Олімпійських іграх 1956 в австралійському Мельбурні він показав результат 4,50 м у стрибках з жердиною і здобув бронзову нагороду.

За підсумками того року його було названо найкращим спортсменом року в Греції.

Його молодший на три роки брат Арістід був баскетболістом, який вигравав чемпіонат Греції з Панатінаїкосом та представляв національну збірну країни на Євробаскеті-1951 та Іграх-1952.

Нагадаємо, нещодавно помер Джон Морган, який вигравав золото ОІ-1952.

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