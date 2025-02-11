У 95-річному віці помер бронзовий призер Мельбурна-1956 у стрибках з жердиною
Георгіос Рубаніс
tanea.gr
Пішов з життя грецький легкоатлет Георгіос Рубаніс. Йому було 95 років.
Про це повідомляє Tanea.gr.
На Олімпійських іграх 1956 в австралійському Мельбурні він показав результат 4,50 м у стрибках з жердиною і здобув бронзову нагороду.
За підсумками того року його було названо найкращим спортсменом року в Греції.
Його молодший на три роки брат Арістід був баскетболістом, який вигравав чемпіонат Греції з Панатінаїкосом та представляв національну збірну країни на Євробаскеті-1951 та Іграх-1952.
Нагадаємо, нещодавно помер Джон Морган, який вигравав золото ОІ-1952.