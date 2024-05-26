Чепурний здобув золото Кубку світу зі спортивної гімнастики

Українські гімнасти Назар Чепурний та Діана Лобок здобули медалі Кубку світу зі спортивної гімнастики, що триває в болгарській Варні.

Чепурний в опорному стрибку набрав 14.383 бала, що дозволила йому випередити найближчого суперника на 0.283. Саме у цьому виді програми українець виборов бронзу чемпіонату Європи-2024.

Також Назар здобув срібло на паралельних брусах. Для перемоги йому не вистачило 0.033 бала.

15-річна Лобок стала другою на колоді (13.033 бала). Для українки дана нагорода стала першою на міжнародному рівні.

Напередодні перші медалі для України вибороли Олег Верняєв та Єлизавета Губарева.