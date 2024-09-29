Онофрійчук виграла бронзу на клубному чемпіонаті світу-2024

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула бронзову медаль на клубному чемпіонаті світу-2024 "Aeon Cup", який відбувся у Японії.

16-річна киянка посіла третє місце у багатоборстві (134,350). Ще одна представниця України Христина Погранична стала 14-ю.

Найкращою визнали італійку Софію Раффаелі (138,650).

Результати індивідуального багатоборства ЧС-2024

1.🥇 Софія Раффаелі (Італія) – 138,650

2.🥈 Аліна Гарнасько – 137,200

3. 🥉 Таїсія Онофрійчук (Україна) – 134,350

Нагадаємо, Онофрійчук представляла Україна на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Зокрема, вона стала дев'ятою у фіналі особистого багатоборства.