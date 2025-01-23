Юніорська збірна України розгромила однолітків із Словаччини на турнірі Istria Nations Cup

Юніорська збірна України з футзалу здобула другу перемогу на турнірі Istria Nations Cup, який проходить в Хорватії.

Цього разу наша команда з рахунком 7:0 розгромила однолітків із Словаччини.

Наступний матч "синьо-жовті" зіграють 24 січня проти Італії. Початок зустрічі о 19:00.

Нагадаємо, у першому матчі збірна України з рахунком 4:0 переграла Словенію.

Istria Nations Cup

Україна U-19 – Словаччина U-19 7:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Діброва, 2:0 – 8 Мікіма (аг), 3:0 – 21 Суворов, 4:0 – 24 Суворов, 5:0 – 24 Камець, 6:0 – 27 Савич, 7:0 – 34 Приходько

Напередодні універсал Аврори та збірної України Ростислав Семенченко став найкращим молодим гравцем світу у 2024 році за версією авторитетного видання Futsalplanet.