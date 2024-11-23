ХІТ Київ зіграє з Кардинал-Рівне, Аврора завітає в гості до Любарта у 6 турі Екстра-ліги

Сьогодні, 23 листопада, відбудеться чотири матчі шостого туру футзальної Екстра-ліги України.

Зокрема, лідер чемпіонату Аврора завітає в гості до луцького Любарта. Чинний чемпіон ХІТ зустрінеться з рівненським Кардиналом, а Ураган проведе поєдинок з in.IT Львів.

Трансляції поєдинків можна переглянути на YouTube-каналі Асоціації футзалу України або в цій новині.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

6 тур, 22 листопада

12:30. SkyUP Київ – МСК Харків

13:00. Ураган – in.IT Львів

14:00. Кардинал-Рівне – ХІТ Київ

18:00. Любарт Луцьк – Аврора

Нагадаємо, напередодні в матчі-відкритті шостого раунду чемпіонату Енергія виявилася сильнішою за Суху Балку.