ХІТ Київ зіграє з Кардинал-Рівне, Аврора завітає в гості до Любарта у 6 турі Екстра-ліги
Асоціація футзалу України
Сьогодні, 23 листопада, відбудеться чотири матчі шостого туру футзальної Екстра-ліги України.
Зокрема, лідер чемпіонату Аврора завітає в гості до луцького Любарта. Чинний чемпіон ХІТ зустрінеться з рівненським Кардиналом, а Ураган проведе поєдинок з in.IT Львів.
Трансляції поєдинків можна переглянути на YouTube-каналі Асоціації футзалу України або в цій новині.
Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
6 тур, 22 листопада
12:30. SkyUP Київ – МСК Харків
13:00. Ураган – in.IT Львів
14:00. Кардинал-Рівне – ХІТ Київ
18:00. Любарт Луцьк – Аврора
Нагадаємо, напередодні в матчі-відкритті шостого раунду чемпіонату Енергія виявилася сильнішою за Суху Балку.