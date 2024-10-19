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Любарт впевнено обіграв in.IT у другому турі Екстра-ліги

Станіслав Лисак — 19 жовтня, 14:00
Любарт впевнено обіграв in.IT у другому турі Екстра-ліги
Асоціація футзалу України

Сьогодні, 19 жовтня, відбувся 1 матч у межах другого туру Екстра-ліги України з футзалу.

Луцький Любарт здобув перемогу над львівським in.IT, ця перемога в елітному дивізіоні стала першою для "князів" у історії.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
2 тур, 19 жовтня

Любарт Луцьк – in.IT Львів 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 1 Романюк, 2:0 - 22 Мізюк, 3:0 - 36 Запорожець

Сьогодні відбудеться ще один матч у чемпіонаті України:

14:00. Атлетик Футзал – Суха Балка

Зазначимо, що матч Сокіл — ХІТ перенесено через участь киян у Лізі чемпіонів.

Напередодні київський SkyUp здобув перемогу над рівненським Кардиналом, та продовжив одноосібно очолювати турнірну таблицю.

Екстра-ліга in.IT Любарт

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