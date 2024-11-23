SkyUP у результативному матчі обіграв МСК Харків у 6 турі Екстра-ліги

Сьогодні, 23 листопада, відбудеться чотири матчі шостого туру футзальної Екстра-ліги України.

Відкривав ігровий день поєдинок між SkyUP (Київ) та МСК Харків. Матч завершився перемогою столичного клубу з рахунком 9:4.

У першому таймі колективи відразу почали обмінюватися точними ударами – на перерву лідерами з рахунком 4:3 пішли кияни. У другому таймі атака харків'ян уже не виблискувала, забивши лише раз, а ось SkyUP продовжив реалізовувати свої моменти, що і дозволило святкувати розгромну перемогу.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

23 листопада, 6 тур

SkyUP Київ – МСК Харків - 9:4 (4:3)

Розклад інших матчів дня:

13:00. Ураган – in.IT Львів

14:00. Кардинал-Рівне – ХІТ Київ

18:00. Любарт Луцьк – Аврора

Нагадаємо, напередодні в матчі-відкритті шостого раунду чемпіонату Енергія виявилася сильнішою за Суху Балку.