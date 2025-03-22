ХІТ та Аврора забили по сім голів, хеттрик Лукаса не врятував SkyUp в 19 турі Екстра-ліги

У суботу, 22 березня, програма 19 туру української Екстра-ліги продовжилася трьома матчами.

У першому поєдинку ігрового дня Кардинал-Рівне був близьким до перемоги, ведучи 2:0 після першого тайму. Проте Суха Балка не тільки відігралася, а ще й виграла з рахунком 4:2.

Потім ХІТ та Аврора провели дуже схожі матчі, в яких вони забили по сім голів у ворота in.IT та SkyUp відповідно. Цього вистачило, щоб заробити три очки.

Варто зазначити, що в столичному протистоянні Аврори та SkyUp Владислав Моспан оформив покер, а Лукас – хеттрик.

Екстра-ліга – регулярний сезон19 тур, 22 березня

Суха Балка – Кардинал-Рівне 4:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 11 Сорокін, 0:2 – Скибчик, 1:2 – 25 Ковальов, 2:2 – 28 Петренко, 3:2 – 35 Ніжник, 4:2 – 35 Шеремет.

ХІТ – in.IT Львів 7:2 (6:1)

Голи: 1:0 – 3 Педяш, 2:0 – 3 Журба, 3:0 – Педяш, 3:1 – 6 Михайлишин, 4:1 – 12 Шеремета, 5:1 – 16 Шеремета, 6:1 – 17 Константінов (автогол), 7:1 – 32 Горпинич, 7:2 – 39 Білюк.

Аврора – SkyUp 7:3 (3:0)

Голи: 1:0 – 7 Моспан, 2:0 – 18 Моспан, 3:0 – 20 Сагайдачний, 4:0 – 23 Моспан, 5:0 – 25 Семенченко, 6:0 – 26 Гурєєв, 6:1 – 28 Лукас, 6:2 – 29 Лукас, 6:3 – Лукас, 7:3 – 39 Моспан.

Аврора та ХІТ продовжують боротися за перше місце таблиці, команди розділяють п'ять очок. SkyUp та Суха Балка посідають місця, які гарантують їм участь у плейоф, Кардинал-Рівне ще сподівається потрапити в постсезон, у той час як in.IT втратив на це всі шанси.

Нагадаємо, що кілька днів тому відбулося два матчі 19 туру Екстра-ліги, в яких Сокіл та Енергія видали гольове протистояння, а Любарт та Атлетик розписали результативну нічию.