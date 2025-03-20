Енергія розгромила Сокіл у 19 турі Екстра-ліги

У четвер, 20 березня, відбувся перший матч 19 туру чемпіонату України з футзалу, в якому Сокіл розгромно поступився Енергії.

Поєдинок завершився з рахунком 8:3 на користь львівського колективу.

Хет-трики на свій рахунок записали Михайло Грицина та Андрій Цілик, а у складі одного з лідерів Екстра-ліги дублем відзначився Бабак.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліги

19 тур, 20 березня

Сокіл – Енергія 3:8 (1:6)

Голи: 0:1 – Цілик, 1:1 – Бабак, 4, 1:2 – Мих.Грицина, 6, 1:3 – Зварич, 7, 1:4 – Мих.Грицина, 8, 1:5 – Цілик, 16, 1:6 – Мих.Грцина, 17, 1:7 – Мик.Грицина, 21, 2:7 – Бабак, 26, 3:7 – Першин, 30, 3:8 – Цілик, 35

Зазначимо, що на сьогодні заплановано ще один матч туру – Любарт зустрінеться з Атлетиком. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за київським часом.