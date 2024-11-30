Суха Балка розгромила SkyUp, Сокіл переграв Любарт у 7 турі Екстра-ліги

Сьогодні, 30 листопада, відбулися матчі 7 туру чемпіонату України з футзалу.

Ігровий день відкривала зустріч Сокола з Любартом. Перемога з рахунком 4:0 здобули представники хмельницького колективу.

В іншій зустрічі київський SkyUp на виїзді несподівано поступився Сухій Балці. Зустріч завершилась з рахунком 4:1 на користь клубу з Жовтих Вод. Хеттриком відзначився 33-річний Анатолій Мілінький.

Чемпіонат України – Екстра-ліга

7 тур, 30 листопада

Сокіл – Любарт 4:0

Голи: 1:0 – 28 Сохорук, 2:0 – 29 Чижик, 3:0 – 32 Хамдамов, 4:0 – 36 Первєєв

Суха Балка – SkyUp 4:1

Голи: 1:0 – 18 Мілінький, 1:1 – Бакум, 2:1 – 31 Мілінький, 3:1 – 39 Мілінький, 4:1 – 40 Рибак

Сьогодні, відбудеться ще один матч:

13:00 ХІТ – Ураган

Нагадаємо, напередодні МСК Харків у Полтаві поступився Кардиналу, а Аврора впевнено перемогла Енергію.