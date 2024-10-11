Збірна України показала рекордний прогрес у рейтингу ФІФА
Сьогодні, 11 жовтня, ФІФА оновила рейтинг європейських збірних з футзалу.
Про це йдеться на сайті організації.
Чоловіча збірна України, яке на чемпіонаті світу-2024 виборола історичну бронзу, посідає рекордну для себе 9-ту сходинку. "Синьо-жовті" піднялись на три сходинки у порівнянні з попереднім рейтингом.
Лідером рейтингу є чинні чемпіони світу – бразильці. Другу сходинку зберегли португальці, на третю сходинку піднялась Аргентина.
Рейтинг чоловічих збірних ФІФА з футзалу
- Бразилія – 1650.75 очок
- Португалія – 1546.33
- Аргентина – 1520.59 (+2)
- Іспанія – 1517 (-1)
- Казахстан – 1500.09 (+3)
- Іран – 1495.74 (-2)
- Марокко – 1476.25 (-1)
- Росія – 1405.29 (-1)
- Україна – 1375.21 (+3)
- Франція – 1367.37
Зазначимо, що ФІФА вперше опублікувала рейтинг національних збірних у травні 2024 року.
Нагадаємо, Україна здобула історичну бронзу на мундіалі, розгромивши Францію в матчі за третє місце.