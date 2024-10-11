Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Збірна України показала рекордний прогрес у рейтингу ФІФА

Олександр Булава — 11 жовтня, 15:37
Збірна України показала рекордний прогрес у рейтингу ФІФА

Сьогодні, 11 жовтня, ФІФА оновила рейтинг європейських збірних з футзалу.

Про це йдеться на сайті організації.

Чоловіча збірна України, яке на чемпіонаті світу-2024 виборола історичну бронзу, посідає рекордну для себе 9-ту сходинку. "Синьо-жовті" піднялись на три сходинки у порівнянні з попереднім рейтингом.

Лідером рейтингу є чинні чемпіони світу – бразильці. Другу сходинку зберегли португальці, на третю сходинку піднялась Аргентина.

Рейтинг чоловічих збірних ФІФА з футзалу

  1. Бразилія – 1650.75 очок
  2. Португалія – 1546.33
  3. Аргентина – 1520.59 (+2)
  4. Іспанія – 1517 (-1)
  5. Казахстан – 1500.09 (+3)
  6. Іран – 1495.74 (-2)
  7. Марокко – 1476.25 (-1)
  8. Росія – 1405.29 (-1)
  9. Україна – 1375.21 (+3)
  10. Франція – 1367.37

Зазначимо, що ФІФА вперше опублікувала рейтинг національних збірних у травні 2024 року.

Нагадаємо, Україна здобула історичну бронзу на мундіалі, розгромивши Францію в матчі за третє місце.

ФІФА Збірна України з футзалу

ФІФА

Залишитися без зірок футболу: травми гравців, як наслідок перевантаження календаря
ФІФА назвала найкращого гравця бронзового фіналу Україна – Франція
ФІФА запропонує внести футзал та пляжний футбол до програми Олімпійських ігор
FIFA відсторонила Ето'О від відвідування матчів збірної Камеруну
Стали відомі стадіони, на яких пройде клубний ЧС-2025

Останні новини