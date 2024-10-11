Збірна України показала рекордний прогрес у рейтингу ФІФА

Сьогодні, 11 жовтня, ФІФА оновила рейтинг європейських збірних з футзалу.

Про це йдеться на сайті організації.

Чоловіча збірна України, яке на чемпіонаті світу-2024 виборола історичну бронзу, посідає рекордну для себе 9-ту сходинку. "Синьо-жовті" піднялись на три сходинки у порівнянні з попереднім рейтингом.

Лідером рейтингу є чинні чемпіони світу – бразильці. Другу сходинку зберегли португальці, на третю сходинку піднялась Аргентина.

Рейтинг чоловічих збірних ФІФА з футзалу

Бразилія – 1650.75 очок Португалія – 1546.33 Аргентина – 1520.59 (+2) Іспанія – 1517 (-1) Казахстан – 1500.09 (+3) Іран – 1495.74 (-2) Марокко – 1476.25 (-1) Росія – 1405.29 (-1) Україна – 1375.21 (+3) Франція – 1367.37

Зазначимо, що ФІФА вперше опублікувала рейтинг національних збірних у травні 2024 року.

Нагадаємо, Україна здобула історичну бронзу на мундіалі, розгромивши Францію в матчі за третє місце.