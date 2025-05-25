Пішов з життя екстренер АФФК Суми Гладов

На 73-му році життя помер відомий тренер з футзалу Володимир Гладов.

Про це повідомила пресслужба АФУ.

Протягом кар'єри фахівець працював з Універ-Автомар, студентською командою педагогічного університету, збірною України із порушенням зору, Сумигаз, а у 2021 році увійшов до тренерського штабу АФФК Суми.

Фахівці називають Гладова "батьком сумського футзалу", якому тренер присвятив не один десяток років.

Зазначимо, що до розформування у 2006 році Сумигаз демонстрував непогані результати, двічі фінішуючи на восьмому місці у Вищій лізі.

Під керівництвом видатного тренера збірна України з порушенням зору ставала чемпіоном світу з футзалу у 2019 році.

Раніше повідомлялось про смерть колишнього футболіста Динамо, який ставав чемпіоном СРСР у складі киян.