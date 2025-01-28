Віддав три гольові передачі: Athletic Futsal розпрощався з голкіпером

Клуб Екстра-ліги Athletic Futsal оголосив про припинення співпраці з голкіпером Миколою Хомяком.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Він приєднався до команди влітку. Микола встиг відіграти за клуб шість матчів у чемпіонаті України, в яких пропустив тринадцять голів та віддав три результативні передачі. Також на його рахунку 1 матч у Кубку України.

Раніше склад команди з Дніпра залишили Максим Галич, Олександр Іванов та Данило Лутай, який, щоправда, залишився у клубі на адміністративній посаді.

Нагадаємо, футзалістам збірної України за бронзу чемпіонату світу присвоїли звання "Заслужений майстер спорту".