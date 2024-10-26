ХІТ завершив виступи на груповому етапі Ліги чемпіонів нічиєю з Рекордом

Київський ХІТ зіграв унічию з польським Рекордом у межах 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів з футзалу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Для киян ця гра не мла турнірного значення, оскільки вони достроково зайняли останнє місце в своїй групі, а для виходу в елітний раунд змагань необхідно було потрапити до трійки найкращих у групі.

Ліга чемпіонів з футзалу-2024/2025

3 тур, 26 жовтня

Рекорд (Польща) – ХІТ (Україна) 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 5 Шеремета (аг), 1:1 – 8 Горпинич, 1:2 – 26 Сірий, 2:2 – 26 Панес

Нагадаємо, у перших двох матчах чемпіон Екстраліги зазнав поразок від бельгійського Андерлехта (2:8) та іспанської Картахени (1:4).