Український арбітр працюватиме на поєдинках елітного раунду Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу

Український арбітр Денис Куций працюватиме на поєдинках елітного раунду Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу, що відбудуться в Хорватії в період із 27-го до 30 листопада.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Окрім господаря, загребського Динамо, у групі B також гратимуть французький Етуаль, казахстанський Кайрат та ще один представник Хорватії Олміссум.

Нагадаємо, 26 жовтня київський ХІТ зіграв унічию з польським Рекордом у межах 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів з футзалу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Для киян ця гра не мла турнірного значення, оскільки вони достроково зайняли останнє місце в своїй групі, а для виходу в елітний раунд змагань необхідно було потрапити до трійки найкращих у групі.