Ураган зробив видовищний камбек у грі з Кардинал-Рівне

У понеділок, 11 листопада, відбувся матч четвертого туру Української Екстра-ліги з футзалу, в якому Кардинал-Рівне приймав Ураган.

Ця гра була ідеально розподілена на два тайми, які певною мірою скопіювали один одного.

За підсумками перших 20 хвилин господарі майданчика вели у рахунку 3:1, проте після перерви ситуація кардинальним чином змінилася.

І хоча Кардинал-Рівне навіть перемагав 4:1, другий тайм забрали гості. У підсумку була зафіксована результативна нічия 4:4.

Чемпіонат України з футзалу - Екстра-ліга

4 тур, 11 листопада

Кардинал-Рівне - Ураган 4:4 (3:1)

Нагадаємо, що днем раніше відбулися два матчі четвертого туру Екстра-ліги, у яких Харків здолав Любарт, а Аврора розгромила Атлетик.