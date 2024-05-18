ХІТ вийшов вперед у півфінальній серії чемпіонату України проти SkyUp
Київський ХІТ обіграв столичний SkyUp Futsal у першому матчі 1/2 фіналу чемпіонату України з футзалу.
Поєдинок завершився з рахунком 5:2.
Зазначимо, що етап півфіналу гратиметься до трьох перемог, тобто максимум може бути 5 матчів у кожній парі.
Екстра-ліга України з футзалу
1/2 фіналу, перший матч
18 травня
ХІТ (Київ) — SkyUp Futsal 5:2
Голи: 1:0 - 10 Жук, 2:0 - 10 Чернявський, 3:0 - 20 Чернявський, 3:0 - Жук, 5:0 - 36 Жук, 5:1 - 37 Корнєв, 5:2 - 37 Корнєв
Другий матч серії відбудеться у неділю, 19 травня. Початок о 13:00 за київським часом.
В іншому півфіналі Ураган зустрінеться з Енергією.
Нагадаємо, на стадії 1/4 фіналу ХІТ пройшов МСК Харків, а SkyUp в київському протистоянні був сильнішим за Аврору.