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ХІТ Київ втратив шанси вийти в Елітний раунд Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 25 жовтня, 00:10
ХІТ Київ втратив шанси вийти в Елітний раунд Ліги чемпіонів
Асоціація футзалу України

Київський ХІТ втратив теоретичні шанси подолати перший груповий етап Ліги чемпіонів з футзалу сезону-2024/2025.

Про це стало відомо за підсумками зіграних матчів 2 туру змагань. Польський Рекорд здолав Андерлехт та має 4 очки в активі, так само як і іспанський клуб Картехана, що здолав киян з рахунком 4:1.

Бельгійський Андерлехт у першому колі турніру розгромив ХІТ, через що чемпіон української Екстра-ліги не зможе піднятися вище останньої позиції. Підопічні Олега Лук'яненка поступаються бельгійцям за очними зустрічами.

Свій останній матч у Лізі чемпіонів ХІТ проведе проти Рекорда в суботу, 26 жовтня. Зазначимо, що для виходу в елітний раунд змагань необхідно потрапити до трійки найкращих у групі 1.

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