Чернявський: Вдячні за підтримку під час матчів вболівальникам з Узбекистану та Казахстану

Гравець збірної України Ігор Чернявський подякував за підтримку під час чемпіонату світу-2024 не лише співвітчизникам, а й уболівальникам з Узбекистана та Казахстана.

Автор першого голу у бронзовому фіналі опублікував пост в Instagram.

" Закінчуємо мундіаль на третій сходинці та пишемо нову історію українського футзалу (не футболу). Пишаюсь бути частиною цієї команди. Дякуємо нашим вболівальникам за неймовірну підтримку! Вдячні за підтримку під час матчів вболівальникам з Узбекистану та Казахстану", – сказав Чернявський.

Представник київського ХІТ відзначився на мундіалі чотирма голами. Окрім голу в матчі за третє місце з Францією, він також забивав у півфіналі проти Бразилії.