ХІТ розгромив Енергію, Сокіл здійснив камбек проти Сухої Балки в матчі Екстра-ліги

У суботу, 26 лютого, відбулися перші матчі ігрового дня чемпіонату України з футзалу.

Суха Балка попри на виграний перший тайм програла Соколу в матчі, який було перервано через повітряну тривогу.

Київський ХІТ впевнено переграв Енергію, відправивши у ворота львівського колективу чотири м'ячі, які залишилися без відповіді.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

26 лютого, 15 тур

Суха Балка – Сокіл 3:5 (1:0)

Голи: 1:0 – Мілінький, 9, 1:1 – Шеремет, 22 (автогол), 1:2 – Бабак, 25, 1:3, – Бабак, 29, 1:4 – Абзалов, 33, 1:5 – Гуцуляк, 34, 2:5 – Шеремет, 34, 3:5 – Шеремет, 40

ХІТ – Енергія 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Подлюк, 3, 2:0 – Педяш, 8, 3:0 – Подлюк, 35, 4:0 – Зварич, 36 (автогол)

МСК Харків – Любарт 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – Гладун, 6, 0:2 – Кузнєчіков, 12, 0:3 – Максимчук, 26, 0:4 – Гладун

Зазначимо, що ввечері відбудуться ще два поєдинки ігрового дня. О 16:00 розпочнеться матч між Ураганом і Кардиналом, а ще за годину in.IT зустрінеться зі SkyUp.

Нагадаємо, вчора відбувся перший матч 15 туру Екстра-ліги, в якому Аврора розгромила Атлетик.