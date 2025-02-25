Аврора розгромила Атлетик Футзал у матчі 15-го туру Екстра-ліги
https://www.instagram.com/fc_aurora_team/
У межах 15-го туру футзальної Екстра-ліги лідер чемпіонату Аврора приймала Атлетик Футзал.
Гра завершилася перемогою фаворита з рахунком 6:2.
Київський клуб здобув перевагу в два голи ще в першому таймі. У другому гра проходила за схожим сценарієм.
Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
15-й тур, 25 лютого
Аврора – Атлетик Футзал 6:2 (3:1)
Голи: 1:0 – Сагайдачний, 1:1 – Калашник (7), 2:1 – Чеберяк (16), 3:1 – Сагайдачний (18), 4:1 – Малиновський (29), 4:2 – Виставной (30), 5:2 – Семенченко (30), 6:2 – Семенченко (32)
Тепер столичний клуб має 41 очок і на 5 очок випереджає ХІТ. Атлетик набрав 20 очок, що дозволяє посідати 7-ме місце.