Аврора розгромила Атлетик Футзал у матчі 15-го туру Екстра-ліги

У межах 15-го туру футзальної Екстра-ліги лідер чемпіонату Аврора приймала Атлетик Футзал.

Гра завершилася перемогою фаворита з рахунком 6:2.

Київський клуб здобув перевагу в два голи ще в першому таймі. У другому гра проходила за схожим сценарієм.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

15-й тур, 25 лютого

Аврора – Атлетик Футзал 6:2 (3:1)

Голи: 1:0 – Сагайдачний, 1:1 – Калашник (7), 2:1 – Чеберяк (16), 3:1 – Сагайдачний (18), 4:1 – Малиновський (29), 4:2 – Виставной (30), 5:2 – Семенченко (30), 6:2 – Семенченко (32)

Тепер столичний клуб має 41 очок і на 5 очок випереджає ХІТ. Атлетик набрав 20 очок, що дозволяє посідати 7-ме місце.