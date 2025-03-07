ХІТ здолав Кардинал-Рівне, SkyUp забив 9 голів Харкову в 17 турі Екстра-ліги

У п'ятницю, 7 березня, відбулися перші матчі 17 туру Екстра-ліги України з футзалу.

Зокрема, чинний чемпіон першості ХІТ з дублем Євгена Жука розгромив Кардинал-Рівне і тимчасово випередив Аврору в турнірній таблиці.

У ще одному поєдинку ігрового дня Sky Up не залишив шансів Харкову, забивши у ворота суперника 9 м'ячів.

Сьогодні відбудеться ще одна зустріч, в якій Аврора протистоятиме Любарту. Початок о 16:00.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

17 тур, 7 березня

ХІТ – Кардинал-Рівне 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 2 Жук, 2:0 – 15 Жук, 3:0 – 16 Подлюк, 4:0 – 30 Чернявський

МСК Харків – SkyUp 2:9 (0:4)

Голи: 0:1 – 8 Бакум, 0:2 – 10 Джонні, 0:3 – 11 Шаропіньйо, 0:4 – 19 Щериця, 0:5 – 22 Бакум, 0:6 – 26 Сніцаренко, 1:6 – 28 Степаненко, 1:7 – 31 Рафінья, 1:8 – 36 Літвінов, 1:9 – 40 Сніцаренко, 2:9 – 40 Крюков

16:00 Аврора – Любарт

Раніше відбулось жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футзалу, на якому команди дізнались своїх суперників та можливих опонентів у півфіналі турніру.