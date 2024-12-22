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ХІТ закамбечив у матчі з Атлетиком, Енергія переграла Любарт в 9 турі Екстра-ліги

Олексій Мурзак — 22 грудня 2024, 16:03
ХІТ закамбечив у матчі з Атлетиком, Енергія переграла Любарт в 9 турі Екстра-ліги
ФК ХІТ

У неділю, 22 грудня, відбулось два матчі 9 туру української Екстра-ліги з футзалу.

Так, чинний чемпіон першості ХІТ, програючи 0:3, вирвав перемогу в зустрічі з Атлетиком, перервавши таким чином переможну серію дніпровського клубу, яка склада три поєдинки.

В іншому матчі Енергія впевнено переграла Любарт, який востаннє перемагав у 2-му турі чемпіонату.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
9 тур, 22 грудня

ХІТ – Атлетик 5:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 13 Калашник, 0:2 – 15 Сторожук, 0:3 – 23 Калашник, 1:3 – 27 Жук, 2:3 – 28 Абакшин, 3:3 – 31 Журба, 4:3 – 37 Журба, 5:3 – 38 Журба, 5:4 – 40 Журба (аг)

Любарт – Енергія 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 5 Гуль, 0:2 – 14 Буньо, 0:3 – 28 Буньо, 1:3 – 34 Сеник, 1:4 – 40 Грицина

Турнірна таблиця

Нагадаємо, у суботу, 21 грудня,  також відбулось три матчі 9 туру української Екстра-ліги з футзалу.

Екстра-ліга Енергія футзал ХІТ Атлетик Любарт

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