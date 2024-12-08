Атлетик впевнено переграв Любарт у 8 турі Екстра-ліги

Сьогодні, 8 грудня, відбувся матч 8 туру української Екстра-ліги з футзалу, в якому стосунки з'ясовували Атлетик та аутсайдер першості Любарт.

Перемогу з рахунком 5:2 здобув клуб з Дніпра, який піднявся у підсумку на 5 сходинку, маючи в активі 13 очок. Любарт залишився 10-м з 4-ма заліковими балами.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

8 тур, 8 грудня

Атлетик – Любарт 5:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Сторожук, 2:0 – 13 Калашник, 3:0 – 33 Калашник, 3:1 – 34 Мізюк, 4:1 – 35 Нагорний, 5:1 – 39 Сторожук, 5:2 – 40 Кузнєчіков

Нагадаємо, 7 грудня Ураган розгромив Харків у неймовірному матчі з 18-ма голами, перемоги також здобули ХІТ та Суха Балка.