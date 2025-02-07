Ураган прийме Енергію, Аврора зіграє проти МСК Харків у 13 турі Екстра-ліги
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Сьогодні, 7 лютого, відбудеться три матчі 13 туру футзальної Екстра-ліги.
Лідер чемпіонату Аврора зіграє проти МСК Харків, який є головним аутсайдером сезону.
Цікавий матч пройде в Івано-Франківську, де місцевий Уруган прийме львівську Енергію. Обидва колективи набрали по 17 очок.
У заключній грі дня in.It вдома прийме луцький Любарт.
Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
13 тур, 7 лютого
13:30 МСК Харків – Аврора
16:00 Ураган – Енергія
18:00 in.It – Любарт
Зазначимо, що Аврора йде без поразок. Столичний клуб за 12 турів здобув 10 перемог при 2 нічиї. Це дозволяє на два очки випереджати ХІТ.
Нагадаємо, збірна України з футзалу протягом тижня здобула дві перемоги у матчах відбору на Євро-2026 над Німеччиною (5:3 та 9:0).