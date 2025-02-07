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Ураган прийме Енергію, Аврора зіграє проти МСК Харків у 13 турі Екстра-ліги

Руслан Травкін — 7 лютого 2025, 10:38
Ураган прийме Енергію, Аврора зіграє проти МСК Харків у 13 турі Екстра-ліги
facebook.com/fcuragan

Сьогодні, 7 лютого, відбудеться три матчі 13 туру футзальної Екстра-ліги.

Лідер чемпіонату Аврора зіграє проти МСК Харків, який є головним аутсайдером сезону.

Цікавий матч пройде в Івано-Франківську, де місцевий Уруган прийме львівську Енергію. Обидва колективи набрали по 17 очок.

У заключній грі дня in.It вдома прийме луцький Любарт.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
13 тур, 7 лютого

13:30 МСК Харків – Аврора

16:00 Ураган – Енергія

18:00 in.It – Любарт

Зазначимо, що Аврора йде без поразок. Столичний клуб за 12 турів здобув 10 перемог при 2 нічиї. Це дозволяє на два очки випереджати ХІТ.

Нагадаємо, збірна України з футзалу протягом тижня здобула дві перемоги у матчах відбору на Євро-2026 над Німеччиною (5:3 та 9:0).

Екстра-ліга Енергія Розклад матчів Ураган футзал Аврора in.IT МСК Харків Любарт

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