Хеттрик Педяша приніс ХІТу непросту перемогу над Авророю у першому матчі фінальної серії Екстра-ліги

У суботу, 7 червня, розпочалася головна серія сезону Екстра-ліги України з футзалу – у фіналі зійшлися Аврора та ХІТ.

Дві найкращі команди регулярного сезону зустрілися у фінальному протистоянні, яке визначить чемпіона України.

У сезонній серії команди не змогли визначити переможця, двічі зігравши внічию (2:2, 4:4). І перший фінальний матч також був максимально конкурентним.

Аврора та ХІТ показали, на що вони готові протягом перших п'яти хвилин поєдинку, коли були забиті одразу три голи: господарі відповіли одним результативним ударом на дубль Олександра Педяша.

Наступного голу фанатам довелося чекати доволі довго, бо в першому таймі їх більше не було. Після перерви київські команди відзначилися ще по одному разу, у тому числі Педяш, який оформив хеттрик. У підсумку ХІТ втримав переможний рахунок 3:2 та повів у фінальній серії.

Екстра-ліга – плейоф

Фінал, перший матч, 7 червня

Аврора – ХІТ 2:3 (1:2) – ХІТ перемагає у серії 1-0

Голи: 0:1 – 3 Педяш, 0:2 – 3 Педяш, 1:2 – 4 Малиновський, 1:3 – 23 Педяш, 2:3 – 26 Гурєєв.

Фінальна серія Екстра-ліги між Авророю та ХІТом продовжиться завтра, 8 червня. Гра розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше відбулася перша зустріч Сокола та SkyUp у бронзовій серії Екстра-ліги.