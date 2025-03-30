ХІТ впевнено переміг Атлетик у 20-му турі Екстра-ліги
У неділю, 30 березня, відбувся матч Екстра-ліги України з футзалу, в якому ХІТ переграв Атлетик.
Зустріч завершилася з рахунком 4:1.
У першому таймі команди йшли доволі рівно, однак у другому кияни відвантажили ще два голи у ворота суперника.
Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
20 тур, 30 березня
Атлетик – ХІТ 1:4 (1:2)
Голи: 1:0 – 12 Васильєв, 1:1 – 17 Оухов, 1:2 – 17 Подлюк, 1:3 – 24 Мельник, 1:4 – 39 Педяш
Завдяки цій перемозі в активі столичного клубу стало 46 балів, що дозволило відірватися від Сокола, що йде 3-м, на 6 очок. Одноосібним лідером чемпіонату наразі є Аврора, яка має 54 залікових бали.
Вчора, 29 березня, у центральному поєдинку ігрового дня Аврора без проблем розібралася з Кардиналом-Рівне. Зустріч завершилась з рахунком 3:1, всі голи були забиті ще в першому таймі.