ХІТ впевнено переміг Атлетик у 20-му турі Екстра-ліги

У неділю, 30 березня, відбувся матч Екстра-ліги України з футзалу, в якому ХІТ переграв Атлетик.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

У першому таймі команди йшли доволі рівно, однак у другому кияни відвантажили ще два голи у ворота суперника.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

20 тур, 30 березня

Атлетик – ХІТ 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 – 12 Васильєв, 1:1 – 17 Оухов, 1:2 – 17 Подлюк, 1:3 – 24 Мельник, 1:4 – 39 Педяш

Завдяки цій перемозі в активі столичного клубу стало 46 балів, що дозволило відірватися від Сокола, що йде 3-м, на 6 очок. Одноосібним лідером чемпіонату наразі є Аврора, яка має 54 залікових бали.

Вчора, 29 березня, у центральному поєдинку ігрового дня Аврора без проблем розібралася з Кардиналом-Рівне. Зустріч завершилась з рахунком 3:1, всі голи були забиті ще в першому таймі.