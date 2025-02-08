ХІТ розгромив Сокіл, Sky Up втримав перемогу над Кардиналом в матчі Екстра-ліги
У суботу, 8 лютого, відбулась низка матчів в межах 13 туру української Екстра-ліги з футзалу.
Кардинал-Рівне поступився київському Sky Up, не зумівши зачепитись за очки попри спроби камбеку.
В іншому матчі ігрового слота ХІТ без шансів розгромив Сокіл. Один з лідерів чемпіонату України відправив чотири м'ячі у ворота хмельницького клубу.
Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
13 тур, 8 лютого
Кардинал-Рівне – Sky Up 2:3 (1:2)
Голи: 1:0 – Літвінов, 9 (автогол, 1:1 – Літвінов, 10, 1:2 – Оніцаренко, 14, 1:3 – Шаропіньйо, 26, 2:3 – Кравчук, 28
ХІТ – Сокіл 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Жук, 11, 2:0 – Горпинович, 16, 3:0 – Бабілов, 32, 4:0 – Подлюк, 33
Зазначимо, що матч Суха Балка – Атлетик перенесено через тривалу повітряну тривогу.
Нагадаємо, вчора завершились перші матчі 13 туру Екстра-ліги, в яких Енергія здолала Ураган, а Харків та Аврора забили 12 м'ячів на двох.